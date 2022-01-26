تعرف على موعد ومكان جنازة ياسر رزق.. الدفن غداً والعزاء الأحد

كشف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام، عن موعد جنازة ومكان عزاء الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم السابق، موضحا أنه سيتم أداء صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد المشير في التجمع الخامس.

موعد جنازة ومكان عزاء ياسر رزق

وبخصوص موعد جنازة ومكان عزاء ياسر رزق قال «سلامة» في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه من المقرر دفن جثمان الفقد في مقابر أسرته في طريق الفيوم، والعنوان تفصيليا «جبانة 4 - مدخل 10».

وواصل «سلامة» حديثه عن موعد جنازة ومكان عزاء ياسر رزق موضحا أنه سيجري إقامة مراسم العزاء عقب صلاة المغرب يوم الأحد المقبل في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وفاة ياسر رزق

وتوفي ياسر رزق اليوم عن عمر ناهز 57 عاما اثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وولد ياسر رزق في الاسماعيلية عام 1965، والتحق بكلية الاعلام وتخرج فيها عام 1986، وبدأ ياسر رزق عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم القومية، لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام.

وعمل ياسر رزق محررا عسكريا في أخبار اليوم، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، و ترأس تحرير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية عام 2005.

وعاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، كرئيس للتحرير، في 18 يناير 2011، قبل أسبوع من اندلاع ثورة 25 يناير وتولى رئاسة تحرير جريدة المصري اليوم عام 2013.