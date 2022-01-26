ضبط سيارة محملة بـ«كيماوي محظور».. وسائقها يحاول دهس موظفي التموين بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بمشاركة المفتشين بالإدارة حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة في محافظة الشرقية.

ضبط 2 طن كيماوي قبل تهريبها

وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية السلامون من ضبط سيارة نصف نقل حمراء اللون قادمة من المانسترلي بأبوكبير محملة بعدد ( 40 ) شيكارة كيماوي نيترات خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله باﻷسواق ، بإجمالي كمية مقدارها ( 2 ) طن .

محاولة دهس مدير إدارة ههيا وأحد المفتشين

و قام صاحب الكيماوي المهرب بمعاونة آخرين بمنع الحملة من تأدية أعمالها، وتسلل أحد التابعين له للسيارة وإنطلق بها مسرعا محاولاً دهس مدير الإدارة وأحد المفتشين أثناء هروبه بحمولة السيارة وتمكن مفتشي الحمله التموينية من التحفظ على السيارة المحملة بالمضبوطات قبل هروبها، وتم تحرير المحضر رقم 876 لسنة 2022 جنح ههيا والمحضر رقم 15 / 609 لسنة 2022 أحوال ههيا.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.