إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بمحافظة البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية أمام طريق المدارس التابع لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 3 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الحادث

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ «عبدالقوي محمد، 16 عاما» مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، «أحمد إبراهيم، 16 عاما»، مصاب بجرح قطعي في الجبهة وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم وكسر في الساق، «زياد عبدالسلام، 17 عاما»، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم وكسر في الحوض ونزيف في البطن، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة مسن

كما أصيب شخص آخر بجروح متفاوتة في الجسم، إثر تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى كارو على طريق النقيدي بطريق كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد باستقبال المستشفى مسن مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارة ملاكي وأخرى كارو بنطاق المركز، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وبالانتقال والفحص تبيّن إصابة حلمي عبدالرؤوف (60 عاما)، سائق العربة الكارو، ونقل بسيارة الإسعاف إلى مستشفى كوم حماده لتلقي الإسعافات اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.