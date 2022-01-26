طقس البحيرة اليوم.. أمطار غزيرة تضرب المحافظة والعظمى 12 درجة «صور»

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسط موجة من الصقيع، خاصة على مدن المحافظة الساحلية: إدكو، رشيد، المحمودية، وذلك بعد أن شهدت المحافظة، أمس الثلاثاء، طقسا مستقرا وسطوعا لأشعة الشمس على مدار اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على المحافظة العظمى 12 درجة والصغرى 7 درجات.

اقرأ أيضا طقس الأربعاء في جميع المحافظات: تعطيل بالإسكندرية وتحذير لهذه الفئات

غدا.. ارتفاع موج البحر المتوسط أكثر من 5 أمتار

كما يتوقع خبراء الأرصاد، حدوث تقلبات في الأحوال الجوية تشهدها، غدا الخميس، معظم أنحاء البلاد، إذ يؤثر منخفض سطحي على البحر المتوسط، مما يدفع كميات كبيرة من الرطوبة ويتيح الفرص لتساقط الأمطار بشكل كبير، أيضا تنشط الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتجاوزها 5 أمتار.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس اليوم، حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، ليسود طقس شديد البرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

اقرأ أيضا توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار غزيرة وصقيع على شمال البلاد

المحافظ: رفع درجة الاستعداد

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، كما تشهد المحافظة انعقاد لغرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية.

وشدد «آمنة» على ضرورة متابعة أعمال الصرف الصحي لاستيعاب كمية المياه، وضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين، تحسبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة، موجها بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.