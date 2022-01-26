البحيرة تدفع بمعدات خاصة لسحب تراكمات مياه الأمطار

قامت الوحدات المحلية التى شهدت سقوط أمطار بمحافظة البحيرة بالدفع بالمعدات الخاصة بالتعامل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الحماية المدنية ، بأماكن تراكمات مياة الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاهزية المعدات

كما وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وبالمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة والأطقم مع إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف المياة بالإضافة إلى

تكثيف اعمال تطهير الترع

ووجه آمنه بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراجعة المناسيب أولاً بأول ومراجعة جميع محطات الصرف لصرف مياه الأمطار، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار .

متابعة كابلات الضغط العالي

كما شدد على متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ومراجعة أعمال إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر .

وأكد اللواء محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد والتأهب الكامل وإنتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة حيث يشير آخر تحديث وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يشهد نشاطا للرياح ، وسقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق .

وأشار محافظ البحيرة أن المحافظة تواجه سقوط الأمطار بأكثر من 1262 معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، لرفع التراكمات أولاً بأول وسط إنتظام الحركة المرورية بالشوارع والطرق والميادين .