حريق هائل بإحدى قرى الغربية يلتهم 10 مواشي وحظيرتين

شهدت قريه كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، حريقا هائلا داخل عدد من حظائر المواشي، أسفر عن نفوق عشرة رؤوس ماشية، إذ انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل الحريق

وتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في عدد من حظائر المواشي بمركز كفر الزيات في قرية كفر ديما.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية من شرطه كفر الزيات وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء، والانتقال إلى مكان الحريق والسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل والعشش المجاورة.

المعاينة الأولية

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن الحريق وقع في عدد 2 من حظائر المواشي الخاصة، بـ2 من المربين للمواشي من أهل القرية، وأن النيران المشتعلة تطايرت ألسنتها إلي عدد من العشش وحظائر أخرى بسبب قوة الرياح وسرعتها التي زادت من اشتعالها وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، إلا أنها سببت خسائر كبيرة تمثلت في احتراق العشش والحظائر بالكامل ونفوق 2 حصان و4 جاموس و2 من الأبقار و2 حمار.

ومن بين المربين الذين فقدوا ماشيتهم، كان «رمضان»، أحد أهالي القرية، اقترض من البنك الزراعي قرضا لعمل احدي المشروعات الصغيرة لتربية الماشية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.