أمطار غزيرة تغرق الغربية.. و«رحمي» يوجه نصائح للمواطنين والسائقين

ناشد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، وأهاب بالسائقين الالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

أمطار غزيرة

وشهدت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية حالة من الطقس السيئ وانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح شديده وتساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على كافه أنحاء المحافظة، لذا رفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

محافظ الغربية يتابع إجراءات مواجهة الأمطار

كما تابع محافظ الغربية تمركز رجال الوحدات المحلية في مدن المحلة وطنطا وكفر الزيات في نقاط التمركز المتفق عليها بالتنسيق ما بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، من الصباح الباكر، استعدادا لسقوط الأمطار، بالإضافة لمتابعة جهود الوحدات المحلية بتلك المراكز في رفع أي نواتج عن سقوط الأمطار.

طوارئ قصوى

وأكد الدكتور طارق رحمي أن المحافظة بكافة أجهزتها رفعت حالة الطوارئ القصوى في مختلف القطاعات، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وأعلنتها هيئة الأرصاد الجوية منذ أيام، مشيرا إلى أن المحافظة قررت إلغاء الإجازات في كافة الوحدات المحلية والمدن والأحياء وتم الدفع بكافة سيارات شفط المياه للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار بشكل فوري.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة تواصل عملها على مدار الساعة، من أجل تلقى أي شكاوى من المواطنين أو أي بلاغات بشأن الأمطار ويتم التعامل معها بشكل فوري.