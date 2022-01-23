لجان تفتيشية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمصالح الحكومية بالمنوفية 

تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تداعيات إنتشار متحور فيروس كورونا المستجد " أوميكرون" والتشديد على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية .

ومن هذا المنطلق ، وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة بمناقشة أخر المستجدات والإجراءات المتبعة والصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا والالتزام بالكتاب الصادر بهذا الشأن .

وفي هذا الإطار عقد اليوم اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة اجتماعا لمناقشة الموقف الحالي لانتشار متحور فيروس كورونا والإجراءات التى تم اتخاذها للتعامل الفوري في حالة تزايد الأعداد، بحضور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة ،والدكتور محمد العسكري مدير عام الطب الوقائي ، والدكتور حسين محمد حسين مدير إدارة المستشفيات .

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية أكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية عن طريق نزول لجان للمرور على الهيئات والمصالح الحكومية بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الصحة ، وتفعيل التوعية الجماهيرية بكافة مدن وقرى المحافظة مع تطبيق العقوبات والغرامات تجاه المخالفين .

وخلال الاجتماع استعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا وأعداد أسرة العناية المركزة وموقف الاكسجين وأعمال التطعيم بلقاح كورونا بالفرق المتنقلة ومراكز التطعيم والإجراءات التي تم اتخاذها للوصول علي أعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة ، مضيفاً أنه يوجد 100 مركز ثابت بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب لتلقي المواطنين اللقاح بها بالإضافة إلى 60 فرقة متنقلة تجوب قرى المحافظة ، كما تم إستعراض أعداد المصابين والمتعافين وتم مراجعة جميع الإجراءات المتبعة للتأكد من مطابقتها لتعليمات وزارة الصحة ، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، وكذا توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية بكافة المستشفيات والمراكز الصحية.