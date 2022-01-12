موعد إجازة نصف العام 2021 - 2022 لطلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب في المراحل التعليمية المختلفة عن موعد إجازة نصف العام 2021 – 2022، خاصة مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقررة لمدة أسبوعين، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها بوابة «الوطن» للقراء تستعرض موعد إجازة نصف العام 2021 – 2022، للطلاب في جميع المراحل التعليمية، وفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

موعد إجازة نصف العام

وبحسب الخريطة الزمنية للدراسة في مصر، تبدأ إجازة منتصف العام لجميع المراحل التعليمية المختلفة، في الفترة من 5 إلى 7 فبراير المقبل، ليكون عدد أيام الإجازة 15 يومًا.

أما بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية، بداية من الصف الأول وحتى الخامس، تبدأ الإجازة من 18 يناير الجاري، وحتى موعد العودة للدراسة.

مواعيد امتحانات الترم الأول

بينما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي من يوم 22 من يناير الجاري، وتنطلق امتحانات الصف الثاني الإعدادي عام ومهني يوم 16 يناير، وتنتهي يوم 29 من الشهر ذاته، وفق بيان وزارة التعليم.

وتعقد امتحان الترم الأول لطلاب الشهادة الاعدادية بداية من 16 يناير، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

امتحانات المرحلة الثانوية

كما تنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي العام يوم السبت 22 يناير 2022 وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 فبراير المقبل، على أن تجرى امتحانات المواد خارج المجموع في المدارس للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022، بينما يجرى عقد الامتحانات في المدارس للمواد خارج المجموع يومي 16 و18 يناير 2022.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2022

وأوضح بيان سابق لوزارة التعليم، أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022 لجميع المراحل التعليمية، وينتهي العام الدراسي في 19 مايو 2022 لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية.