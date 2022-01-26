محافظة الجيزة تدفع بمعداتها لشفط مياه الأمطار لمواجهة الطقس السيئ

يتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات الهيئة العامة للنظافة والتجميل وأحياء المحافظة في الدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار، لتعرض العديد من قطاعات المحافظة لسقوط الأمطار.

شفط مياه الأمطار بالجيزة

وأكدت محافظة الجيزة، في بيانها اليوم، أن المحافظة دفعت بمعداتها وتم شفط مياه الأمطار بعددا من البؤر الساخنة، والتي شملت كوبري فيصل وشوارع السودان والبحر الأعظم ومراد والجامعة بجنوب والثروة المعدنية والضغط بهضبة الأهرام وشارع فيصل بداية، من المريوطية وحتي نهايته وشارع ترعه السيسي وحدائق الأهرام القديمة والمنطقة الأثرية، وأمام قاعه خوفو للمؤتمرات بالهرم وطريق الواحات وكورنيش النيل وشارع النيل حتي الوراق وكوبري الجيزة المعدني والمريوطية وميدان سفنكس بالعجوزة وشارع الأقصر والوحدة ونفق المنيرة بشمال وشارع خاتم المرسلين بالعمرانية وشارع ثروت ونفق الجلاء وشارع التحرير، ومطلع كوبري أكتوبر وشارع ترسا والعشرين وترعه عبد العال ببولاق الدكرور وجامعه الدول العربية وشهاب بالعجوزة.

وأوضح محافظ الجيزة استمرار نشر المعدات بالأحياء والمراكز والمدن لشفط مياه الأمطار لضمان عدم تأثر حركه المواطنين والمركبات.

غرفة عمليات مركزية بالمحافظة

وأضاف محافظ الجيزة في البيان أن غرفة عمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها، وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 - 01016050453.