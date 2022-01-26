«القابضة للمياه»: سحب تجمعات الأمطار من المحافظات وتشكيل غرفة عمليات

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان له، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد بكافة الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأي مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية.

ويتابع «رسلان» تطورات أعمال سحب تجمعات المياه بمحافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، ومحافظات القناة، ورفع الآثار الناجمة عنها.

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وانتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، معدات تابعة لشركتي القاهرة للصرف الصحي والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وبجوار الأنفاق استعدادا لسقوط الأمطار، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة من الطقس السيئ وتوقعات بسقوط الأمطار.

120 معدة للتعامل مع الأمطار بالقاهرة.. و80 بالجيزة

قال عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، تم نشر المعدات في شوارع القاهرة بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه، مشيرا إلى انتشار حوالي 120 معدة بللقاهرة، إذ شهدت المحافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على جميع الأنحاء، وتم التعامل معها في مناطق: مصر الجديدة، مدينة نصر، شارع النزهة، كوبري الفنجري، المرغني مع صلاح سالم، أرض المعارض، كورنيش النيل، المعادي، وسط المدينة.

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من جانبه، ذكر منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم نشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، إذ تم التعامل مع أغلب مناطق التجمعات، وكانت أجزاء كبيرة من المحافظة شهدت أمطار خفيفة إلى متوسطة، وشديدة في بعض المناطق منها محور صفط والطريق الصحراوي على الاتجاهين، ومتوسطة الشدة على طريق الكورنيش وشارع السودان والمنيب والوراق.

أمطار غزيرة بالإسكندرية وخفيفة في القليوبية

يتابع اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها، ويتفقد الوضع ببعض المحطات الهامة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مشيرا إلى أن أمطار متوسطة بدأت الخامسة والربع فجر اليوم، على معظم مناطق المحافظة، تحولت لأمطار غزيرة الساعة في الثامنة والنصف صباحا في مناطق البيطاش ومنتزة أول ومنتزة ثان، ولم تسفر الأمطار عن أي تجمعات للمياه إلا في شارع النقل والهندسة وتم رفعها على الفور بمعدات وسيارات الشركة.

بينما أعلن مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، سقوط أمطار متوسطة على مدينة بنها وخفيفة على باق مدن المحافظة، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، وإلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

وفي مطروح، قال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة نوه تساقط الأمطار، إذ تم نشر 45 معدة على مستوى المحافظة، ولا توجد تجمعات حيث بدأت الامطار في الخامسة فجر اليوم وتوقفت بعد ساعتين ونصف الساعة.

وذكر اللواء محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن الشركة رفعت أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع موجة التقلبات الجوية، وتشهد المحافظة أمطار خفيفة حتى الآن على معظم ومراكز محافظة البحيرة.