أول ظهور للمتهم بهتك عرض 5 طفلات داخل مدرسة بالمعادي (صورة)

شهدت، اليوم، جلسة محاكمة المتهم بهتك عرض 5 طفلات داخل دورة مياه في إحدى المدارس بمنطقة المعادي بالقاهرة، أول ظهور له.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، الجلسة ليوم 26 فبراير لسماع شهود الإثبات في القضية.

نص إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وأحيل المتهم للمحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي أجريت معه من قبل النيابة العامة، التي وجهت له فيها تهمة خطف الأطفال الخمسة أثناء تواجدهن بالمدرسة بالتحايل، إلى دورة المياه، مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام، فضلا عن هتك عرضهن بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن زاعما تطهيره لهن مستغلا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن، وذلك حال كونهن لم يبلغن من العمر 12 عاما، وفقا لنص الإحالة.