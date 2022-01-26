مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي، المار على محافظة المنيا، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأزيلت آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، إثر إختلال عجلة القيادة بيد السائق؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.

5 إصابات

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ، تبين وفاة شخص، وإصابة 5 آخرين بإصابات مختلفة، بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وما بعد الارتجاج، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام.