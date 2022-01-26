قائمة بالمدن الأشد برودة في مصر اليوم.. الحرارة تصل إلى 3 تحت الصفر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على مدار الساعات القليلة الماضية، من سوء الأحوال الجوية، وانخفاض الحرارة بشكل ملحوظ على كل الأنحاء ،إذ تسجل درجة الحرارة الصغرى على كاترين 3 درجات تحت الصفر، منوة إلى أن السحب الممطرة تتقدم إلى شرق البلاد وسيناء، لتشير آخر صور الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من مدن القناة والسواحل الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

زيادة الإحساس بالبرودة مع مرور الوقت

وأضافت الهيئة، أن الأمطار، متوسطة، وتكون غزيرة أحيانا، ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشرقية وشمال الوجه البحرى: (بورسعيد - دمياط - مناطق من محافظة الدقهلية)، وتقل حدتها بالامتداد للداخل، مع استمرار السحب الممطرة على السواحل الغربية والدلتا وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى، مع توقعات بنشاط حركة الرياح على أغلب محافظات الجمهورية، بمرور الوقت، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

أشد المدن برودة في مصر اليوم

كشفت الأرصاد الجوية، خلال البيان الصادرعنها، بشأن درجات الحرارة المتوقعة، على الأنحاء كافة، عن أشد المدن برودة اليوم، والتي تتعرض لانخفاض حاد في الحرارة، إذ جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى، كالتالي:

كاترين 05 03-

نخل 12 01

سيوة 12 03

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

بني سويف 13 04

الفيوم 14 04

سوهاج 15 04

قنا 18 05

الوادي الجديد 18 05

القاهرة 12 06

الأقصر 18 06.

ويسود اليوم، طقس شديد البرودة نهارا، على جميع الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد البرودة ليصل حد الصقيع على مناطق من جنوب الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، خلال ساعات الليل، على أن تشهد الأجواء أمطار متفاوتة الشدة على مدار اليوم، تصل لرعدية على بعض المناطق.