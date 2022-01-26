الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب موجة الطقس السيئ

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات وتشكيل وحدات تدخل سريع للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل، لرفع تراكمات المياه أولا بأول.

رفع تراكمات الأمطار

ووجه محافظ الجيزة مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع على مدار اليوم، لرفع أية تراكمات للأمطار من الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري ونقاط التمركز المتوقع تجميع المياه بها.

كما كلف الأجهزة التنفيذية بالتنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل والمديريات الخدمية لسرعة سحب المياه منها للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور.

وأكد محافظ الجيزة أهمية التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وسرعة التعامل معها.

تحذيرات هامة للمواطنين

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار ولافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والحفاظ على مسافة أمان حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

وأضاف أن غرفة عمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 - 01016050453.