10 نصائح من المرور للقيادة الآمنة في الطقس السيئ: ضاعف مسافة الأمان

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور خلال الطقس السييء وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية تحت إشراف اللواء خالد عزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

المرور متواجد في كافة الطرق

ووجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، بالتواجد الجاد والفعال على كافة الطرق السريعة، وذلك بواسطة سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش، وتواجد الأفراد والضباط على الطرق لمنع وجود أي كثافات.

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نصائح من المرور للقيادة الآمنة في الطقس السيئ

مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن. استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا. مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك. مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة. عدم استخدام التليفون في أثناء القيادة. عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث. زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة. عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم في الطقس السيئ.