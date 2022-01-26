حقيقة تعطيل الامتحانات في المدارس وجامعة الإسكندرية بسبب الأمطار

سببت الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة الإسكندرية، منذ فجر اليوم الأربعاء، ربكة كبرى لدى طلاب المدارس والجامعات في الإسكندرية، الذين ظنوا أن ذلك الأمر ترتب عليه تعطيل الامتحانات وذلك بعد قرار وقف العمل في المصالح الحكومية بالمدينة الساحلية، إلا أن الامتحانات لم يكن لها نصيب من ذلك التعطيل.

حقيقة تعطيل الامتحانات في الإسكندرية

بحسب ما أعلنه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإنه تقرر تعطيل العمل اليوم بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها وكذلك المدارس والمعاهد الأزهرية، على أن يستثني من ذلك الصفوف التي تؤدي الامتحانات والمسؤولين عنها وكذلك المرافق الحيوية، نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسوء الطقس.

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وتبع ذلك تشديد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، على انتظام الامتحانات بجميع المدارس التي تضم صفوف الامتحانات، كما أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية، بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لمتابعة الامتحانات، واتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أول بأول.

جامعة الإسكندرية: الامتحانات مستمرة

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، على استمرار عقد الامتحانات رغم سوء الأحوال الجوية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الكليات خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.

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وأشار «قنصوة» إلى أن تلك الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة، وفق الجداول المحددة لها مسبقا، في ظل تطبيق الكليات إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لضمان أقصى قدر من الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لكافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، موجها بضرورة الاستمرار في الانضباط الكامل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حتى إتمام الامتحانات، مع استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات الجامعية لاستمرار دورها الفعال خلال فترة الامتحانات، وكذلك استمرار استعداداتها القصوى في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين لمواجهة جائحة كورونا.