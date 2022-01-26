قنوات مفتوحة ناقلة لـ مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2022

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول قنوات مفتوحة ناقلة لـ مباراة مصر وكوت ديفوار، والمقرر إقامتها مساء اليوم في تمام الساعة السادسة، على ملعب دوالا ستاديوم، وذلك في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، للمنافسة على حصد تذكرة التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية، والتي حصدها منتخب الفراعة آخر مرة عام 2010.

قنوات مفتوحة ناقلة لـ مباراة مصر وكوت ديفوار

وبخلاف عرض مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات بين سبورتس المشفرة، فإنّ هناك عددًا من القنوات المفتوحة التي تنقل المباراة وهي:

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- القناة المفتوحة tvt التوجولية، التي تظهر على القمر: Eutelsat 9 شرق، التردد: 11900، 27500 أفقي.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

- قناة الجزائرية الأرضية، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 أفقي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار

ومن المتوقع أن يبدأ كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر لقاءه أمام منتخب ساحل العاج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف «أحمد فتوح» - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد - محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار

فيما يتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس بوميل، مدير منتخب كوت ديفوار، بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى: علي بادرا سانجاري.

خط الدفاع: سيمون ديلي، أوديلون كوسونو، جيسلان كونان، سيرجى أورييه.

خط الوسط: فرانك كيسي، ابراهيما سنجاري، ميشيل سيري.

خط الهجوم: ويلفريد زاها، نيكولاس بيبي، سيباستيان هالير.