محافظ الجيزة ينعي ياسر رزق: صاحب رحلة عطاء في العمل الصحفي

نعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، الذي توفي صباح اليوم بعد رحلة عطاء طويلة قضاها في العمل الصحفي والإعلامي.

عزاء لأسرة ياسر رزق

وتقدّم محافظ الجيزة وجميع القيادات التنفيذية في المحافظة، بخالص العزاء لأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة ياسر رزق

وغيّب الموت الكاتب الصحفي ياسر رزق، صباح اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 57 عاما.

وبدأ ياسر رزق عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم، واستمر لمدة 30 عامًا، منذ كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لجريدة الأخبار قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.

كما تولى ياسر رزق رئاسة تحرير جريدة الأخبار اليومية ورئاسة مجلس إدارة المؤسسة، وصدر له مؤخرا كتاب «سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص»، والذي يتضمن رصدا لأحداث مهمة في تاريخ مصر الحديث منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.