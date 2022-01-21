أصالة تغازل زوجها بأغنية رومانسية: «حنيته مو معقولة وبهواه مجنونة» (فيديو)

أهدت الفنانة أصالة، زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، أغنيتها «حنين»، من تأليفه، التي جاءت كلماتها: «حنين وحنيته مو معقولة، فدوه اروحي لقلبه فدوه لطوله، مثل روحه ماشفت، مثل حبّه ماعشت، أخ لو شفته شسوي أني مو مسئولة، يا ناس أني أحبه جني بهواه مجنونة، والله هذي الدنيا ماتنحمل من دونهً، زين وياي؟ خلاها حلم دناي، مدللني، مدوخني، أحس هو الهوى والماي».

بكلم «فائق» 12 ساعة يوميا بالفيس تايم

قالت أصالة خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إن هذه الأغنية أول تعاون غنائي بينها وبين زوجها: «هو قليل ما بيكتب، وكل الأغاني اللي كتبها كتير محبوبة، والأغنية دي كتبناها على الفيس تايم، كنت أنا بالساحل، بس كتبناها سوا، وبنحكي من 8 لـ12 ساعة يوميا بالفيس تايم».

زوجي حنين وشهم وفيه كل صفات النُبل

أوضحت المطربة السورية، أن كلمات الأغنية تعبر عن رأيها في زوجها، منذ أنا كانا أصدقاء: «هو حنين وشهم وفيه كل صفات النُبل الفخمة»، لافتة إلى أنها بعد ارتباطها بزوجها بفائق حسن، تعمقت في أغاني المطرب العراقي ناظم الغزالي التراثية: «أنا متعرفتش عليه، أنا تعمقت فيه، فيه عزة وثقافة وكرامة، أنا بفتخر بناس بحسهم خير ممثلين للفن، وأغانيهم جذابة عكس الناس ما واخدة».

أصالة تشعل استديو منى الشاذلي

أشعلت أصالة، استديو «معكم منى الشاذلي»، بغنائها أغنية «بنت أكابر»، كما شاركها الفنان أحمد سعد، بأغنية إسبانية، ضمن فقرة «لعبة الأحكام» بالبرنامج.

وكشفت الفنانة أصالة عن علاقتها بالمطرب الكبير وديع الصافي، قائلة: «اتعلمت على صوته، وكان من المطربين الأساسيين، وبابا كان يحبه كتير».