«أوميكرون» يؤجل تعافي قطاع الطيران العالمي.. والشركات تخفض الرحلات

تسببت زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون إلى خفض التوقعات بتعافي الطلب على وقود الطائرات في المنطقة وعودة حركات الطيران والشحن الدولي إلى طبيعته قبل الفيروس، حيث تضطر بعض شركات الطيران إلى تقليل سعة الطيران بسبب قيود التنقل الأكثر صرامة.

انتعاش وتعافي الطلب على وقود الطائرات في 2021

قال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، إنَّ عام 2021 شهد انتعاشا وتعافي في الطلب على وقود الطائرات نظرا لطلبات السفر التي ازدادت في معظم المناطق، إلا أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ لم تحصل على هذا الانتعاش، حيث استمرت في التخلف بشكل كبير عن بقية العالم.

وأضاف مدير اتحاد النقل الجوي الدولي، أنَّه في عام 2019 ، مثّل السفر الدولي داخل تلك المنطقة 13.3٪ من السفر الدولي، وثاني أكبر سوق بعد السوق داخل أوروبا في عام 2021 كانت نسبته 1.5٪ فقط.

ومن جهتها، أعلنت مجموعة «كانتاس» الأسترالية للطيران خفض طاقتها بعد القرار الأخير الذي اتخذته حكومة غرب أستراليا لتأجيل إعادة فتح حدودها إلى أجل غير مسمى.

وأضافت الشركة، في بيان لها أنها ستخفض طاقتها المحلية المخططة بنحو 10٪ من 5 فبراير إلى 31 مارس.

كما أعلنت شركة «إنديجو» الهندية للطيران منخفضة التكلفة، أنَّها سحبت بعض رحلاتها بسبب انخفاض الطلب على الركاب، مضيفة أنَّها تتوقع أن يتم سحب 20٪ من عملياتها المجدولة الحالية من الخدمة، ويأتي ذلك القرار بسبب تمديد المديرية العامة للطيران المدني في الهند في 19 يناير تعليق رحلات الركاب الدولية الواردة والصادرة إلى 28 فبراير، على ألا ينطبق القيد على عمليات الشحن والرحلات الجوية الدولية بموجب ترتيبات الفقاعة الحالية.

قال تانج الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الرئيسية في هونج كونج الصينية في بيان له أن سفر الركاب كان ضعيفًا للغاية طوال عام 2021، نتيجة قيود السفر المستمرة ومتطلبات الحجر الصحي الصارمة.

انخفاض أعداد المسافرين خلال 2021 بسبب أوميكرون

وأضاف تانج، إن الشركة نقلت 717.059 راكبًا خلال عام 2021 ، مقارنة بـ 4.6 مليون مسافر في عام 2020 و 35.2 مليون مسافر في عام 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن جاي ليم مستشار أسواق النفط، قوله إنَّ الطلب على وقود الطائرات في آسيا يجب أن يرتفع مع السيطرة على تفشي المرض.

تقدر شركة «بلاتس أناليتيكس» أنَّ الطلب على الكيروسين/ الطائرات النفاثة في آسيا سيرتفع إلى 675 ألف برميل في اليوم في النصف الثاني من عام 2022، من 185 ألف برميل في اليوم في النصف الأول من العام، لكن ليم قال إن الطلب في 2022 في المتوسط ​​من المرجح أن يظل قريبًا من 23٪ دون مستوى 2019.