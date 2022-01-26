توزيع نسخة من «الرؤية والإنجاز» على الوزراء.. ومدبولي: يضم حصاد 7 سنوات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للحكومة بكامل هيئتها، من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، حيث شهد اجتماع اليوم، توزيع نسخة من كتاب «الرؤية والإنجاز» على الوزراء، وأشار مدبولي إلى أنّ الكتاب يرصد حصاد ما تم إنجازه من عمل دؤوب لمختلف قطاعات الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما أثمرت عنه من إنجازات شهد بها الجميع.

مدبولي يشيد باحتفالية عيد الشرطة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة لوزير الداخلية، ولرجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية السبعين، مشيدا في هذا الصدد بمستوى التنظيم الذي ظهرت عليه الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة، وشرفت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، الدور الوطني لرجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان بمختلف ربوع الوطن، جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، بما يدعم الاستقرار، ويسهم في تحقيق التنمية المستهدفة بمختلف المجالات.

الاقتصاد الأخضر

من ناحية أخرى، لفت رئيس الوزراء إلى اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري بشأن الاقتصاد الأخضر والمستقبل، الذي عقد على هامش الزيارة التي أجراها رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، إلى مصر مؤخرا، موضحا أنّ الاجتماع شهد استعراضا لفرص التعاون المشتركة بين البلدين.