السجن 10 سنوات لـ7 متهمين نهبوا 610 ألف جنيه من شركة بترول بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة 7 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة آخر، بتهمة سرقة 610 ألف جنيها، من حارس خاص بشركة مواد بترولية، أثناء توجهه لتوريد المبلغ المالي بمكتب البريد، وذلك في القضية رقم 11246 جنايات طامية لسنة 2021، والمقيدة برقم 986 كلي الفيوم.

وأصدرت محكمة جنايات الفيوم قرارها، برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي.

تفاصيل سرقة أموال شركة بترول

تعود تفاصيل الواقعة إلى 9 مايو المُنقضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغ من «يادم متولي.ع» وشهرته «دومة» ويعمل حارس خاص بشركة للمواد البترولية، بقيام مجهولون يستقلون سيارة باعتراض طريقه أثناء توجهه، لتوريد الشركة خلال سيره على طريق الفيوم/ القاهرة، عند مدخل الهيئة، وسرقة مبلغ 610 ألف جنيهاً منه.

اللصوص اعترضوا طريقه رغماً عنه

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية، أنّ المجني عليه، كان في طريقه إلى مكتب البريد بقصر رشوان في التاسعة والنصف صباحاً، لإيداع إيراد محطة البنزين، التي يعمل فيها بالبريد، مستقلاً دراجة بخارية، وخلال سيره بالطريق وما إن وصل إلى مدخل الهيئة بمركز طامية، فوجئ بـ 3 مجهولين يستقلون سيارة، يعترضون طريقه، فسقط أرضاً وسرقوا النقود منه.

فريق بحث يكشف غموض الواقعة

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي، للوصول إلى الجناة، وتبين أن وراء الواقعة، تشكيل عصابي، مكون من 7 أشخاص وهم عبد «الرحمن.ي.ي، 24 سنة، وشهرته المغربي، ومحمد.ح.م، 39 سنة، وشهرته "حمادة الطيار"، وسعيد.أ.ع، 26 سنة، وشهرته "ربيع سعيد"، وأحمد.م.ح، 36 سنة، وعبد القادر.ع.م، 29 سنة، عاطل، وطارق.خ.م، 25 سنة، ومحمد.خ.م، 23 سنة، ميكانيكي سيارات، وحازم.ت.م، 26 سنة».

خطة محكمة لسرقة المندوب نهاراً

وتبينّ أنّ المتهمين، كانوا يراقبون المجني عليه، ووضعوا خطة محكمة لسرقته، مستخدمين سيارتين ودراجتين ناريتين، فحاصروه، وصدمته إحدى السيارتين، فإختل توازنه وسقط من فوق الدراجة، فضرب المتهم الثاني المجني عليه على رأسه، بشومة على رأسه، ففقد الوعي، ثم ترجل الثالث من الدراجة، واستولى على الحقيبة التي يوجد بها المبلغ المالي، ثم فروا هاربين.

سيارتين ودراجتين بخاريتين لسرقته

كما أكدت التحريات أنهم استخدموا سيارتين ودراجتين بخاريتين في ارتكاب الواقعة، وتم تحديدهم وضبطهم، وضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التي أحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها المتقدم.