درجات الحرارة اليوم الخميس 27-1-2022 في مصر: 3 تحت الصفر في بعض المناطق

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم مقارنة بأمس الأربعاء، على الأنحاء كافة، وإن ظل الشعور بالبرد القارس حتى نهاية يناير الجاري، وذلك بحسب توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويجعل نشاط الرياح على بعض المناطق الكثيرون يشعرون بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 15 06

الإسكندرية 15 09

وادي النطرون 14 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 15 08

مطروح 13 08

السلوم 15 08

سيوة 14 03

بورسعيد 15 08

دمياط 15 08

الزقازيق 15 08

المنصورة 14 08

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 15 08

نخل 12 01

نويبع 16 11

طابا 15 10

كاترين 05 03-

الطور 16 10

شرم الشيخ 17 11

الغردقة 16 11

مرسى علم 18 10

الفيوم 15 04

بني سويف 15 04

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

سوهاج 15 04

قنا 15 05

الأقصر 16 06

أسوان 17 07

إدفو 17 07

أبو سمبل 17 07

الوادي الجديد 15 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

فيما تفاوتت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 25 16

المدينة 19 09

الرياض 24 09

المنامة 23 16

أبو ظبي 26 16

الدوحة 25 17

الكويت 21 06

دمشق 08 00

بيروت 14 11

عمان 06 04

القدس 07 05

غزة 13 09

بغداد 15 04

مسقط 25 20

صنعاء 24 07

الخرطوم 26 11

طرابلس 14 05

تونس 16 03

الجزائر 15 03

الرباط 18 06