درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25-1-2022: ثلوج في سانت كاترين

تشهد حالة الطقس، اليوم الأربعاء، على جميع المناطق موجة شديد البرودة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 12 06

الإسكندرية 13 09

وادي النطرون 12 08

طنطا 13 07

شبين الكوم 13 07

دمنهور 12 07

بلطيم 14 08

مطروح 12 07

السلوم 11 08

سيوة 11 08

بورسعيد 13 07

دمياط 13 08

الزقازيق 12 07

المنصورة 12 07

الإسماعيلية 13 07

السويس 13 07

العريش 12 07

رفح 11 07

رأس سدر 14 07

نخل 12 01

نويبع 17 11

طابا 14 10

كاترين 05 03-

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 12

الغردقة 18 12

مرسى علم 19 10

الفيوم 14 04

بني سويف 13 04

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

سوهاج 15 04

قنا 18 05

الأقصر 18 06

أسوان 18 07

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 08

الوادي الجديد 18 05

شلاتين 21 10

أبو رماد 21 10

حلايب 20 11

رأس حدربة 21 10

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

فيما جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 28 16

المدينة 25 08

الرياض 28 17

المنامة 21 17

أبو ظبي 25 16

الدوحة 24 18

الكويت 23 13

دمشق 08 01-

بيروت 13 10

عمان 08 02

القدس 08 03

غزة 13 07

بغداد 19 06

مسقط 24 19

صنعاء 23 07

الخرطوم 30 13

طرابلس 13 06

تونس 14 03

الجزائر 16 04

الرباط 18 07