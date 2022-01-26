السكة الحديد تشكل غرفة طوارئ لمتابعة حركة القطارات في الطقس السيئ

أعلنت هيئة السكة الحديد، تشكيل غرفة طوارئ رئيسية، وعدة غرف بمناطق الهيئة على مستوى الجمهورية، لمتابعة حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وتساقط الأمطار بالبلاد، لإزالة أي أعطال قد تحدث أولا بأول، وحرصا على سلامة وأمان الركاب.

سرعات بطيئة بسبب الأمطار

وذكرت السكة الحديد في بيان عاجل لها، أنّ حركة القطارات تسير بسرعات بطيئة بسبب الأمطار والسيول، ما يؤدي إلى تأخير بعض القطارات لحين استقرار الأحوال الجوية.

السكة الحديد تعتذر للركاب عن تأخر القطارات

وقدّمت هيئة السكة الحديد، اعتذارا للركاب المسافرين، عن التأخير الخارج عن إرادة الهيئة، بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، خاصة وأنّ الهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.