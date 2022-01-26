تكثيف الخدمات المرورية لمساعدة المواطنين على مواجهة الطقس السيئ 

كثفت الأجهزة الأمنية من الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق في المحافظات التى تعرضت لموجة الطقس السيئ، وانتشرت سيارات الإغاثة والدفع الرباعي في الشارع لمساعدة المواطنين من قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة العامة للمرور، انتشرت الأوناش لرفع أى معوقات مرورية، إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية فى إزالة تجمعات المياه، وجرى رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار.

تدخل فوري من رجال الشرطة لمساعدة المواطنين

وقدم رجال الشرطة المساعدة للمواطنين عن طريق التدخل الفوري فى كافة المواقف الطارئة، وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة الموطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين، الأمر الذى لاقى إستحساناً ورضا من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.

القيادات الأمنية تتابع تنفيذ خطط التعامل مع الأمطار

جاء ذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين، لاسيما فى المواقف الطارئة، وواصل رجال الشرطة جهودهم فى مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المحافظات، إذ تواجدوا بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.