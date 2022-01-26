توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. صقيع وأمطار والصغرى تصل لـ4 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة مقبلة، إذ يسود غدا الخميس وبعد غد الجمعة طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في الصباح.

ويسود يوم السبت، الموافق 29 يناير الجاري، طقس بارد صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء ويصل لحد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد غدا الخميس، أما الجمعة والسبت فيصل الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

مناطق سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة غدا الخميس، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بعد غد الجمعة.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء غدا وبعد غد.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 27 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 04.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 28 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 29 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.