«الأرصاد» تكشف عن موعد انتهاء موجة البرد.. وتحذر من شبورة مائية كثيفة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن موعد انتهاء موجة البرد، التي تتعرض لها البلاد، إذ تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب وشرق أوروبا، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تستمر لعدة أيام أخرى، تكون الفرصة مهيأة لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء، مع نشاط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

موعد انتهاء موجة البرد

وأعلنت «غانم»، خلال حديثها لـ«الوطن»، موعد انتهاء موجة البرد، التي تشهدها البلاد حتى بداية الأسبوع المقبل، إذ تبدأ درجات الحرارة في العودة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، اعتبارا من الأحد المقبل، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 مئوية، يكون الطقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وشمال الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار تنحصر خلال الثلاثاء المقبل، مع ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق، على أن تعاود الأمطار في الظهور مرة أخرى الأربعاء، وتنحصر مرة أخرى اعتبارا من الخميس، على أن تعاود الشبورة المائية في الظهور.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد المقبل

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة المتوقعة على البلاد الأحد المقبل، التي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.