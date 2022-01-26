الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس.. الصغرى تصل لـ3 تحت الصفر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر مساء اليوم، عن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس، والتي من المتوقع أن تخف حدتها وانحسارها مقارنة باليوم، كما تتحسن حالة الطقس بصفة عامة غدًا.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ووفقا لخبراء الأرصاد، فإن أماكن سقوط الأمطار غدًا ستنحصر، وستكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، وخفيفة على جنوب الوجه البحري.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تنعدم غدا فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، وقد تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والتي تمنح مزيدا من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة غدًا الخميس

أما بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدا في كافة المحافظات فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى وفقا لبيان الأرصاد على النحو التالي:

القاهرة 15 06

الإسكندرية 15 09

وادي النطرون 14 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 15 08

مطروح 13 08

السلوم 15 08

سيوة 14 03

بورسعيد 15 08

دمياط 15 08

الزقازيق 15 08

المنصورة 14 08

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 15 08

نخل 12 01

نويبع 16 11

طابا 15 10

كاترين 05 03-

الطور 16 10

شرم الشيخ 17 11

الغردقة 16 11

مرسى علم 18 10

الفيوم 15 04

بني سويف 15 04

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

سوهاج 15 04

قنا 15 05

الأقصر 16 06

أسوان 17 07

إدفو 17 07

أبو سمبل 17 07

الوادي الجديد 15 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10.