رحمة أحمد تشيد بالتعاون في «الكبير أوي».. «اللهجة الصعيدية عقبة»

أشادت رحمة أحمد بالتعاون من جميع فريق عمل مسلسل «الكبير أوي»، داخل اللوكيشن، ومساعدتها، لافتة إلى أن أصعب ما يواجهها بالدور هو اللهجة الصعيدية، مؤكدة أن أشرف عبد الباقي بتجربة مسرح مصر بث الأمل لكل الشباب الموهوبين من المسرح الجامعي.

دور الكاتب ضياء محمد في حياتها الفنية

وأوضحت رحمة أحمد، أن الكاتب ضياء محمد، هو من رشحها للمشاركة في برنامج «أمين وشركاه»، مع الفنان أحمد أمين، الذي يعد أول خطواتها نحو الشهرة والمشاركة الفنية.

وأشارت الفنانة إلى أن الكاتب ضياء محمد، أحد كتاب برنامج «أبو حفيظة»، مؤكدة أنه كاتب موهوب للغاية، ودعمها في البداية.

وشددت رحمة أحمد على أن الفنان أشرف عبد الباقي، ساهم بشكل كبير في بث الأمل لكل شباب المسرح الجامعي، والمواهب الشابة، قائلة: «أشرف عبد الباقي فجر ثورة بعد مسرح مصر بالمسرح، واكتشاف المواهب الشابة».

تعاون كبير بين فريق عمل «الكبير أوي»

وأكدت رحمة أحمد: «بالفعل المخرج هو المرشح الأول لي للمشاركة بمسلسل الكبير أوي - الجزء السادس، بينما هناك تعاون كبير من جميع أفراد العمل».

ونوهت الفنانة الشابة إلى أن هناك بعض الأعمال عرضت عليها، لكنها فضلت التفرغ لمسلسل «الكبير أوي»، معلقة: «صاحب البالين كداب، وأعتقد إنه من الأنسب الانتظار لردود الأفعال حول دوري في الكبير أوي».

وعن تفاصيل دورها بـ«الكبير أوي»، أوضحت رحمة لـ«الوطن» أنها لم تجسد شخصية «هدية» التي ظهرت بها دنيا سمير غانم بالأجزاء السابقة، بينما أخرى جديدة، تلتحم مع باقي الشخصيات.

وأكدت رحمة أحمد، ان مسلسل «الكبير أوي» سيخوض السباق الرمضاني المقبل 2022.

وكان قد توقف تصوير الجزء الجديد من مسلسل «الكبير أوي»، بسبب إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا، وجرى استأنف التصوير الأحد الماضي، وفقا لمصادر مقربة من داخل العمل.