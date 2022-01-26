برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 26-1-2022 مهنيا وعاطفيا

أصحاب برج الميزان لديهم العديد من المميزات، فهم من الأشخاص الذين يميلون للمغامرات، والبحث عن كل ما هو جديد، كما أنهم قادرين على اكتساب ثقة الآخرين، ومعرفون بالوسطية، لذا نرصد خلال السطور التالية لمواليد برج الميزان، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

برج الميزان حظك اليوم مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، على مواليد برج الميزان، الانتباه اليوم الأربعاء، خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية، فالقمر وأوروانوس متنافران في منزل المال، لذلك عليك أن تستعد جيدًا وتحسب خطواتك، وألا تبدد أموالك.

برج الميزان حظك اليوم عاطفيًا

تستطيع اليوم أن تؤثر بالآخرين، فالشمس في منزل الحب، تجعلك تري الأمور بشكل أفضل، وأن تكون قادرا على حسم مشاكل عالقة.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير الممثل مايكل دوجلاس، والممثل ليوناردو ديكابريو، الفنانة سمية الخشاب، الممثلة كيت وينسلون، والفنانة الاستعراضية شيريهان