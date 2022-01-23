حالة الطقس غدا في جميع محافظات مصر.. أمطار وصقيع واضطرابات ملاحية

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً في جميع محافظات مصر، محذرة من الظواهر الجوية التي يشهدها طقس الغد، وتشير التوقعات إلى أن طقس الاثنين يشهد أمطارا متفاوتة الشدة على عدة مناطق، مع نشاط حركة الرياح، واضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حالة الطقس غداً في جميع محافظات مصر

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس غداً في جميع محافظات مصر، تكون شديدة البرودة على الأنحاء كافة خلال ساعات الليل، وتصل لحد الصقيع على مناطق من سيناء وشمال الصعيد، فيما يكون الطقس باردا خلال فترات النهار على غالبية الأنحاء، ومعتدل على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غداً في جميع محافظات مصر

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة غداً في جميع محافظات مصر، على النحو التالي:

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 07

وادي النطرون 15 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 16 08

مطروح 15 07

السلوم 14 08

سيوة 14 04

بورسعيد 15 07

دمياط 15 07

الزقازيق 15 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 07

العريش 15 07

رفح 15 07

رأس سدر 17 07

نخل 14 01

نويبع 18 11

طابا 17 10

كاترين 10 00

الطور 19 10

شرم الشيخ 20 12

الغردقة 19 12

مرسى علم 20 10

الفيوم 15 03

بني سويف 15 03

المنيا 15 03

أسيوط 15 03

سوهاج 16 05

قنا 17 05

الأقصر 19 06

أسوان 20 08

إدفو 20 08

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 18 05

شلاتين 24 10

أبو رماد 23 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11