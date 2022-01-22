أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة.. كتلة قطبية باردة تضرب البلاد

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّه من المتوقع استمرار سيطرة الكتلة القطبية شديدة البرودة لهذا الأسبوع وسيكون أبردها على الإطلاق ليلة الأربعاء المقبلة، مؤكداً أنَّ الأسبوع الحالي سيكون أكثر برودة من الماضي.

ونوضح في التقرير التالي أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة.

ذروة انخفاض درجات الحرارة الأربعاء

أضاف «فهيم»، لـ«الوطن»، أن ذروة انخفاض درجات الحرارة سوف تكون منتصف الأسبوع وتحديداً يوم الأربعاء، خاصة في الليل وساعات الصباح الأولى على كل محافظات الجمهورية ومن المتوع سقوط أمطار في مناطق متفرقة من البلاد من بينها محافظات شمال الدلتا وقد تلامس القاهرة الكبري غدا الأحد والاثنين، ثم تتجه شرقاً ناحية مدن القناة وشبة جزيرة سيناء، كما تظهر الشبورة المائية نهاية الأسبوع في مناطق متفرقة في الصباح الباكر.

نصائح بارتداء الملابس الثقيلة وعدم للخروج ليلاً إلا للضرورة

كشف رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن ملامح طقس الأسبوع الحالي، مطالباً بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة خاصة من يعملون في الزراعة ويضطرون للاستيقاظ مبكراً، وعدم الخروج ليلاً إلا للضرورة لتجنب انخفاضات درجة الحرارة.

أما فيما يتعلق بالزراعة، قال «فهيم» إنّه من الضروري حماية المحاصيل الزراعية من أضرار الصقيع الذي من المتوقع أن تكون الفرص مهيأة لتكوّنه على المحاصيل، وخاصة الخضر منها والحساسة مثل البطاطس والطماطم والفلفل والباذنجان.

كما نصح «فهيم» بعدم تأخير الري، إلى جانب الاهتمام برش سيلكات البوتاسيوم على البساتين ومنها المانجو الذي يتأثر بشدة بالصقيع أيضاً، كما أنه يجب اتباع توصيات وزارة الزراعة لمحاصيل القمح والفول والبرسيم.

أهم الإجراءات الزراعية الواجب تنفيذها خلال الأسبوع الحالي

أما أهم الإجراءاتالزراعية الواجب تنفيذها خلال المرحلة الحالية فهي كالتالي، وفقا لتقرير متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة:

- البطاطس الصيفي بكل المحافظات يجب أن تكون مروية مع الوضع في الاعتبار الأمطار شمالاً.

- تكثيف إضافة الفسفور لمحاصيل الخضر تحت الأنفاق وعدم كشف البلاستيك.

- الرش الوقائي للقمح بالمبيدات النحاسية مخلوطة بالمانكوزيب.

- إجراء ريات متقطعة لبساتين المانجو ووقف عمليات التصويم.