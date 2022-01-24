«الأرصاد»: استمرار موجة الطقس البارد حتى نهاية الشهر.. وتقلبات جوية بداية من الأربعاء

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة بجميع المحافظات حتى نهاية الشهر الجارى على الأقل، مشيرة إلى تأثر البلاد بالمنخفض الجوى البارد القادم من جنوب وشرق أوروبا، مروراً بالبحر المتوسط.

وأضافت «شاكر»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ستشهد طقساً شديد البرودة خلال ساعات النهار، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 12 و13 درجة، والصغرى ما بين 6 و7 درجات، فى حين يصل الطقس إلى حد الصقيع نهاراً على كل من محافظات الوجه البحرى، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية.

وأشارت «شاكر» إلى أنّ درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير مع ساعات الليل وحتى الصباح الباكر، على كل المحافظات، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، أثناء مغادرة المنزل خلال فترات النهار أو الليل.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاطاً للرياح على جميع الأنحاء، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ما بين 2 و3 درجات خلال ساعات النهار، وأنّ الرياح على البحر المتوسط شمالية غربية، ما يؤدى لارتفاع الأمواج ما بين 2 و3 أمتار، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أنّ الطقس سيشهد بداية من غد الأربعاء تقلبات جوية، حيث سيكون هناك تكاثر شديد للسحب على محافظات الوجه البحرى، والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، ومناطق متفرقة من الجمهورية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

رياح قوية شديدة البرودة وغيوم في «الإسكندرية»

وشهدت محافظة الإسكندرية رياحاً قوية شديدة البرودة،اليوم، وطقساً غائماً مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة الشدة فى ساعات الظهيرة على أماكن متفرقة ومتفاوتة فى المحافظة، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس متقلب وغير مستقر خلال الأسبوع الجارى.

وبلغت درجة الحرارة فى الإٍسكندرية، أمس، 13 درجة مئوية، مع وصول سرعة الرياح إلى 16 كيلومتراً فى الساعة، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 67%، وسط توقعات بسقوط الأمطار بنسبة 60%.

وأعلنت شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية حالة الطوارئ القصوى فى جميع أنحاء المحافظة، مع الاستمرار فى نشر السيارات، خاصة فى البؤر الساخنة بالمحافظة التى تشهد تراكمات للمياه فى الشوارع، خاصة مع توقع بسقوط الأمطار بغزارة مساء أمس الأول.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، إنه تمت السيطرة وسحب جميع تراكمات المياه من الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة أمس الأول، حيث تم الدفع بعدد من السيارات لسحب المياه، مشدداً على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فوراً، وعلى وجود رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حُسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فوراً حيال وجود أى شكاوى.

أمطار غزيرة على «مرسى مطروح» والمدن الساحلية

وشهدت مدينة مرسى مطروح والعديد من المدن الساحلية من الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً، تساقطاً للأمطار الغزيرة، مروراً بمدن ومناطق: العلمين، العلمين الجديدة، سيدى عبدالرحمن، الضبعة، فوكة، رأس الحكمة، سيدى حنيش، النجيلة، سيدى برانى، فى ظل موجة الطقس السيئ والنوة التى تواجهها المدينة.

وانخفضت درجة الحرارة فى مطروح، إذ سجلت العظمى 14 درجة وهو أقل معدل لها خلال الأسبوع الجارى، بينما تسجل نسبة الرطوبة فى الجو 70%، وسرعة الرياح 24 كيلومتراً فى الساعة، مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة 72%، ووصلت الأجواء إلى وجود صقيع ببعض المناطق، وزيادة نسبة البرودة مساءً. وقال منصور الفردى، رئيس جمعية الصيادين فى محافظة مطروح، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال الصيد توقفت تماماً بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار التى تشهدها البلاد وارتفاع المد والجزر بسبب النوة الحالية، وتم وقف تصاريح الصيد ومنع خروج المراكب لحين تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة البحر؛ للحفاظ على أرواح الصيادين ومنع غرق المراكب.

توقف حركة الصيد في «البرلس»

وفى محافظة كفر الشيخ، كشف مصدر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، عن استمرار وقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس، لليوم الثانى على التوالى؛ لسوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار، وارتفاع الأمواج، وزيادة سرعة الرياح، وذلك ببوغاز وبحيرة البرلس.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة المحاسب نصر عبدالهادى، تلقت إشارة، أمس، من ميناء الصيد بالبرلس باستمرار توقف حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية، ولم يعلن ميعاد استئناف الصيد.

وتوقفت العشرات من المراكب فى أماكن الرسو ببحيرة البرلس وأمام الميناء بعد وقف حركة الصيد، كما ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج فى رحلات صيد حفاظاً على حياتهم وسلامتهم، بعد ارتفاع الأمواج وشدة سرعة الرياح، وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وواصلت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بمختلف الأجهزة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، وشدد «نور الدين» على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.‎

وكلّف المحافظ رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالوجود فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار قد تسقط، كما شددّ على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والرى والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بوجودهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

فى المقابل، شهدت محافظة البحيرة، أمس، تحسناً ملحوظاً فى درجات الحرارة مع سطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، عقب موجة الأمطار الغزيرة والصقيع التى شهدتها أمس الأول.

ووجَّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوارع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، مشدداً على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة فى الشوارع والميادين تحسباً لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة.

وأكد «آمنة» ضرورة متابعة المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر، موجهاً بتطهير بالوعات الصرف الصحى لاستيعاب كمية المياه فى الشوارع ونشر جميع معدات الشتاء.