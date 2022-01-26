هل يمكن أن يصاب المتعافون من كورونا بـ«أوميكرون»؟.. أستاذ مناعة يجيب

تزداد شراسة متحور كورونا الجديد «أوميكرون» يوما بعد يوم، وتتضاعف قدرته على الانتشار، وهذا ما يظهر من خلال عدد حالات الإصابة في العالم، والتي تزايدت خلال فترة قصيرة.

ورغم أن المتحور الجديد لا يمثل تهديدا كبيرا مثل باقي المتحورات، إلا أنه لديه قدرة كبيرة على الانتشار إذا ما قورن بالسلالات الأخرى بنحو 70 مرة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات في الأوساط العلمية والطبية، منها هل يمكن لمن تعافى من فيروس كورونا أن يصاب بمتحوره الجديد «أوميكرون»، وهذا ما يجيب عليه الدكتور محمود الأنصاري أستاذ المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس.

التعافي من كورونا يكون مناعة

قال الدكتور محمود الأنصاري لـ«الوطن»، أن التعافي من فيروس كورونا، مهما اختلفت سلالة الإصابة، يكون أجساما مضادة في الجهاز المناعي لدى الإنسان ضد الفيروس، وهذه المناعة المكتسبة لايمكن تحديد مداها بدقة لكنها لا تغني عن اللقاح، ومن ثم يجب أخذ اللقاح لزيادة الحماية ومضاعفة الأجسام المضادة في الجهاز المناعي.

تكرار الإصابة بالمتحور الجديد

وذكر «الأنصاري»، أن المعلومات حول المتحور الجديد مازالت محدودة، ولكن بوجه عام من تعافى من فيروس كورونا يمكن أن يصاب به من جديد، مهما اختلفت السلالة، ولكن هذا الأمر قليل الحدوث، ويتوقف على قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الفيروس.

إجراءات تقلل فرص الإصابة

وأشار أستاذ المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا حال تطبيقها، منها الحرص على ارتداء الكمامة، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين باستمرار، والتعرض لأشعة الشمس بصورة يومية، وتجنب الاختلاط بالأشخاص الذين يعانون من نزلات برد، فضلا عن ضرورة تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا، لأنه يزيد من قدرة الجسم على مقاومة الفيروس.