أستاذ اقتصاد سياسي: مصر تصدر للإمارات سلعا بـ3 مليارات دولار

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن النمو التجاري بين مصر والإمارات يعتبر الأكبر بين حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، لافتًا إلى أن حجم التجارة البينية بين الدولتين 4 مليارات دولار، أي حوالي 15 مليار درهم، والصادرات المصرية للإمارات تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، وهذا رقم مهم وكبير، أي أن حوالي 11% من الصادرات المصرية تذهب للإمارات.

زيادة عدد الشركات المصرية في الإمارات

وتابع «صالح»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الأربعاء، أن الإمارات شريك تجاري مهم جدًا لمصر، إضافة إلى أن هناك تعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم والتنمية البشرية، والعلاقات هي علاقات تبادل تجاري، مشددًا على أن هناك اهتمامًا وشعبيًا كبيرًا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات، وعدد المصريين والشركات المصرية في الإمارات يزداد بشكل كبير، وتوقيت الزيارة أمر مهم لأنه يأتي بعد العدوان الآثم على أبوظبي ودولة الإمارات شعبها مسالم.

مصر تعلن دعمها للإمارات ضد الهجمات الحوثية

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أن مصر أعلنت دعمها للإمارات من قبل ضد الهجمات الحوثية، ولكن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة لرئيس دولة يصل بنفسه إلى الإمارات بعد أيام قليلة من الحادث، ليس فقط للمساندة ولكن لعقد مشاورات استراتيجية، خاصة أن الرئيس السيسي لديه جملتين مهمتين وهما أن «أمن الخليج من أمن مصر»، و«أمن الإمارات من أمن مصر»، مشددًا على أن العلاقات المتينة والاستراتيجية بين البلدين نموذج للتعاون العربي.

وأشار إلى أن اللقاءات بين قيادات البلدين بها الكثير من الأخوة والمحبة، وهناك مشاورات استراتيجية بينهما، وهناك علاقة خاصة بين قيادات البلدين وتطابق في شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، ومن هذا الأمر أنهما ينزلان إلى الشوارع للقاء المواطنين.