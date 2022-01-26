رئيس البرلمان العربي: الغرب يسيس «حقوق الإنسان» لابتزاز الدول العربية

أكد الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن تسييس ملف حقوق الإنسان يهدف لاستهداف الدول العربية وابتزازها وهو أمر مرفوض أن يعطي الغرب أنفسهم الحق في فرض هيمنتهم وسيطرتهم للتدخل في الشأن الداخلي العربي باسم حقوق الإنسان، موضحًا أن مصر الآن في مرحلة استراتيجية جديدة، ويوجد مفهوم جديد للتعامل مع حقوق الإنسان، وهناك تناغم مصري في دعم حقوق الإنسان، والمشهد بالكامل تغير فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر.

السجون في مصر تم تأهيلها وتطويرها

وأضاف «العسومي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على قناة «TeN»، أن السجون في مصر تم تأهيلها وتطويرها، فلماذا لم يتم دعمها وإبرازها وتشجيعها من الدول التي تنتقد حقوق الإنسان في مصر؟، مشددًا على أن هناك منظمات حقوقية تحصل على معلوماتها من مخابرات دول تضمر الشر للمنطقة العربية، التقارير مشبوهة وتدار من دول ومؤسسات تتدخل في الشأن العربي وتدعم التوجهات الإرهابية.

كل دولة عربية لها ملف لحقوق الإنسان يخرج وقت الضرورة للضغط عليها

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن كل دولة عربية لها ملف لحقوق الإنسان يتم إخراجه حين توجد ضرورة للضغط عليها، ونعول على المرصد أن يكون له دور في إبراز الحقائق، ان موضوع حقوق الإنسان أخذ أكبر من حقه، ولا نجد هذه المواقف الخاصة بحقوق الإنسان تجاه إيران وما تقوم عليه، إذ يوجد كيل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولو كانت الهجمات العربية حدثت بدولهم لقامت الدول ولم تقعد، فعندما يتعرض أمن بلادهم للخطر ينسون جميع شعارات حقوق الإنسان التى يرفعونها.