مواطنون بالمنوفية يحبطون خطف طفلة ويسلمون سائق «توك توك» وممرضة للشرطة

بدأ ضباط مديرية أمن المنوفية، التحقيق مع متهمين في واقعة خطف طفلة بقرية «منشأة سلطان»، التابعة لمركز منوف، تحت إشراف اللواء سالم الدميني مدير الأمن، والعميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، بعد أن تمكن الأهالي من ضبطهما أثناء خطف الطفلة بالقرية .

أهالي «منشاة سلطان» يضبطون سائق «توك توك» وممرضة أثناء محاولة خطف طفلة

وضبط عدد من أهالي قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف سائق توك توك، وممرضة، وجرى تسليمهما إلى قسم الشرطة بتهمة الشروع في خطف طفلة بالقرية، حيث ضبط الأهالي المتهمين أثناء محاولة هربهما وفق ما أكده شهود عيان على الواقعة.

شهود عيان يروون تفاصيل واقعة خطف طفلة منشأة سلطان بمنوف

وقال عدد من شهود العيان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الواقعة بدأت عندما سمعت أسرة الطفلة صراخًا في منطقة زراعية مجاورة لمنزلهم بقرية منشأة سلطان، وعندما خرجوا من المنزل اكتشفوا وجود سائق توك توك يحاول خطف طفلتهم، وطارده الأهالي ونجحوا في ضبطه هو ومرافقته، وجرى إخطار قسم الشرطة، وتسليم المتهمين إلى القوة الأمنية .

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المديرية، يفيد ببورود بلاغا أفاد بقيام أهالي قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بضبط سائق «توك توك وممرضة»، اثناء محاولة خطف طفلة من أمام منزلها بالقرية، وعندما حاولا الهرب، تمكن الأهالي من مطاردتهم وضبطهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة .