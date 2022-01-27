سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27-1-2022 في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، استقرارا في الأسعار على مدار 3 أيام متتالية، في عدد كبير فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المصرفي، بعد أن شهدت العملة الكويتية تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ورصدت بوابة «الوطن» خلال التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، اليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، والذي سجّل أعلى سعر له داخل البنك المركزي، مستقرًا عند سعر 51.74 جنيه للشراء، مقابل 52.20 جنيه للبيع، فيما سجّل نحو 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

ورصد التقرير الخاص بأسعار العملات أقل سعر للدينار الكويتي، والذي سجل في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء مقابل 52.13 جنيه للبيع، فيما وصل مستوى الدينار الكويتي إلى سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع وذلك داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية صباح اليوم، فسجل نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، بينما وصل إلى نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع في بنك مصر، وذلك وفقا لآخر التحديثات المعلنة من قبل البنوك، كما سجّل سعر الدينار نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع وفقًا لشاشة التداولات اللحظية في البنك الأهلي الكويتي، بينما وصل إلى نحو 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك العربي الأفريقي الدولي.

وعلى الجانب الأخر حافظ الدولار على مستواه مقابل الجنيه المصري، والتي تسبّبت فيها الزيادة في الاحتياطي النقدي والصادرات المصرية وكذا تحويلات العاملين بالخارج والموارد الدولارية، وذلك دون أي تغيرات تذكر على مدار 23 يومًا منذ بداية العام الجديد، وهدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء.