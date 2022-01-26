«الأرصاد»: إطلاق أسماء نسائية على العواصف «عشان تكون أقل قسوة»

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، عن سر تسمية العاصفة هبة التي تمر بها جمهورية مصر العربية حاليا بهذا الاسم، لافتا إلى أن هناك جدول كل 3 سنوات يتم إعلانه بأسماء الأعاصير في المحيطات الهادي والهندي، ويتم اختيار الاسم الخاص بكل إعصار مثلما حدث مع إعصار شاهين الذي حدث في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.

تسمية الأعاصير بين الرجال والسيدات

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «DMC» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن أغلب أسماء الأعاصير تكون على أسماء سيدات، ومنذ 20 عاما، أطلقت أسماء المعارضين السياسيين الأكثر تأثيرا في العالم على العواصف، متابعا: «بيتباركوا بأسماء السيدات عشان يكون الإعصار حنين عليهم وأقل قسوة».

نزول ثلج بكثافة على مطروح

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الجميع لاحظ انخفاض درجات الحرارة ونزول الثلج بكثافة على مطروح، بجانب سقوط أمطار شديدة ومتوسطة على السواحل البحرية؛ لكن محافظات شمال الصعيد هي الأخف في سقوط الأمطار.

تحسن الأحوال الجوية بداية من فبراير

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن نشاط الرياح يجعل الأشخاص يشعرون بالبرودة أكثر، ولكن تقل كميات الأمطار على السواحل الشمالية، وانعدمت على القاهرة، وتظهر شبورة مائية في صباح فجر الخميس، موجها النصيحة لكل الأشخاص بعدم التوجه لقضاء مصالحهم إلا بعد الثامنة صباحا بعد انقشاع الشبورة، مشيرا إلى أنه بداية من فبراير تتحسن الأحوال الجوية.