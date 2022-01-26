«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية غدا.. والشمس تعود الجمعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تحسنت تدريجيا مع نهاية اليوم، وانعدمت فرص سقوط الأمطار على القاهرة، لكن لا تزال موجودة في السواحل الشمالية ولكنها أقل غزارة من الأمطار التي تساقطت صباحا.

انخفاض درجات الحرارة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه تم تسجيل درجات الحرارة اليوم العظمى 12 درجة، ووصلت الآن لـ 7 درجات، ومع الساعات المتأخرة من الليل تكون أكثر برودة.

ظهور الشبورة غدا الخميس

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تظهر غدا الخميس، ويكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، وتظهر الشمس يوم الجمعة.

درجات الحرارة اليوم

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم تسجيل درجة حرارة عظمى اليوم الأربعاء 11 درجة، ولكن نشاط الرياح جعل الأشخاص يشعرون ببرودة أكثر، مبينة أن اليوم هو ذروة عدم الاستقرار والتقلبات الجوية، ويوجد تحسن في درجات الحرارة الأيام المقبلة.

وشهد اليوم تساقط الأمطار بشكل متفاوت الشدة على الإسكندرية والدقهلية والغربية، فضلا عن وجود أمطار رعدية، وتساقط حبات البرد.