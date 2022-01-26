عزة منير تفتح حكايات «الصندوق المغلق» بمعرض الكتاب

تشارك الكاتبة الروائية والقاصة عزة منير، في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ53، بروايتها الأولى «الصندوق المغلق»، الصادرة عن دار «روافد».

وتعد رواية «الصندوق المغلق» من الأدب الواقعى الاجتماعى، يغلب عليها الطابع الرومانسى، إذ تميل الكاتبة إلى إضفاء مشاعرها وتفاعلاتها الداخلية على نصوصها خصوصا في السرد، إضافة إلى بعض الجمل الخاصة بـ«التداعي الحر» أو «المونولوج الداخلي» أو حتى الـ«فلاش باك».

كتبت الرواية بمحض الصدفة

قالت الكاتبة عزة منير في تصريحات لها بأول أيام المعرض: تفكيرى في كتابة رواية، جاء بمحض الصدفة، فأنا بطبيعتى أهوى القراءة، ذات يوم أهداني ابني نوتة لتدوين مذكراتي اليومية، وخلال أدائي لعملي بمجال الترجمة الفورية بأحد المستشفيات، للغة الهولندية من العربية للمقيمين العرب بهولندا، استمعت إلى إحدى الحكايات بحكم الترجمة، فاستفزتني التفاصيل.

وأضافت، وجدت نفسي أدون ملاحظات وخواطر، تحولت بمرور الوقت إلى قصص بتصرف منى، ثم استأذنت صاحبة (الحكاية) في أن أكتب رواية من وحى حكايتها، فلم تعترض، وكانت رواية «الصندوق المغلق»، واستغرقت في كتابتها نحو 3 أعوام، وحاليًا أجهز لرواية جديدة.

معلومات عن عزة منير

يشار إلى أن الكاتبة عزة منير، روائية وقاصة مصرية، تقيم في هولندا منذ عام 1993، تكتب قصصا قصيرة في مواقع صحفية مصرية وعربية منذ عام 2011، راسلت عددا من المجلات العربية والمصرية، من خلال إعداد عدد من التحقيقات والتقارير الصحفية، كما تعمل في هولندا مترجمة ووسيطا اجتماعيا ومدرسا للغة الهولندية.

افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، افتتاح فعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».