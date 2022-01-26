مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 51 دولة.. اليوم

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تستمر فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بمركز مصر بالتجمع الخامس.

وتحل اليونان ضيف شرف الدورة وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.

وتعود الدورة إلى موعدها الأصلي في يناير، كما يعود المعرض لتقديم النشاط الثقافي بعد توقفه في الدورة الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا، وأهم ما يميز أنشطة الدورة المقبلة، العمل على أن يكون النشاط محققا لشعار المعرض، الذي يأتي تحت عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، ويتضمن النشاط عددا من الفعاليات المقدمة للطفل والفنون التشكيلية والقضايا الثقافية الراهنة واللقاءات الفكرية وغيرها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ولأول مرة سيتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، في المعرض حيث ستظهر شخصية الكاتب الكبير يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، من خلال شاشة تعمل باللمس.

ويمكن للأطفال ورواد جناح الأطفال مشاهدة قصص الأديب الراحل عبدالتواب يوسف، مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، وذلك في ضوء اهتمام الدولة ورعايتها للنشء والأجيال الجديدة، وذلك ضمن خطط تطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وأعلنت هيئة الكتاب الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة، وأعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الصحة، توفير مركز لتلقي اللقاح داخل المعرض لمن يرغب، مع ضرورة إحضار الزائرين لشهادة تلقى لقاح كورونا عند لرغبة في حضور الأنشطة الثقافية داخل قاعات مغلقة، مع السماح بدخول كل من الأطفال أقل من 12 سنة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرافقين لهم، مجانا إلى المعرض.

ويشارك في الدورة الجديدة 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويستقبل المعرض الزائرين ابتداء من الخميس 27 يناير الجاري، على أن يتم حجز تذاكر الدخول «أونلاين» عبر المنصة الرقمية للمعرض، مع إتاحة 5 منافذ للتذاكر بجوار بوابات الدخول، تيسييرا على جمهور المعرض.

ود أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، استمرار مبادرة «ثقافتك كتابك» في الدورة، ومن المقرر أن تضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة، على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيها، لحث رواد المعرض على اقتناء الكتاب وتشجيعا على الاطلاع من أجل بناء الإنسان وتوسيع مداركه.