دراسة يابانية تكشف عن مدة بقاء متحور أوميكرون على اليدين.. «مطول معاك»

توصلت دراسة يابانية حديثة إلى أن متحور أوميكرون أكثر ثباتا من سلالات فيروس كورونا السابقة، من حيث إمكانية بقاؤه على الأسطح البلاستيكية، وجلد الإنسان لفترات أطول، مقارنة بالمتغيرات التي سبقته، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم».

وتشير الدراسة التي نشرها موقع «BioRxiv»، إلى أن علماء جامعة كيوتو الطبية، توصلوا للنتائج من خلال دراسة فرق تأثير الوسط المحيط، من نسخة كورونا في «ووهان»، والمتغيرات الأخرى من فيروس «كوفيد 19».

وأظهرت النتائج أن متحورات «ألفا، بيتا، جاما، دلتا»، وأخيرا «أوميكرون»، تظل نشطة على الأسطح البلاستيكية، ضعف مدة النسخة القديمة في مدينة ووهان الصينية.

مدة بقاء «أوميكرون» على الجلد

وأوضحت الدراسة أن مدة بقاء المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، ومنها «أوميكرون» على الجلد البشري، تصل إلى 16 ساعة، ما يجعل خطورة انتقال العدوى به أسرع انتشارا من النسخة القديمة.

وبحسب الدراسة، متوسط بقاء مدة المتغيرات على الأسطح البلاستيكية لنسخة ووهان 56 ساعة، و«ألفا» 191.3 ساعة، و«بيتا» 156.6 ساعة، و«جاما» 59.3 ساعة، و«دلتا» 114 ساعة، أما «أوميكرون» 193.5 ساعة، أي 8 أيام.

وتظل المتغيرات نشطة على جلد الإنسان بالنسبة لنسخة ووهان 8.6 ساعة، و«ألفا» 19.6 ساعة، و«بيتا» 19.1 ساعة، و«جاما» 11 ساعة، و«دلتا» 16.8 ساعة، بينما متحور أوميكرون يظل نشطا لمدة تزيد عن 21 ساعة.

قدرة المطهرات على محاربة متغيرات كورونا

وأشار الباحثون إلى أن المتغيرات الجديدة أكثر مقاومة للكحول الإيثيلي، مقارنة بنسخة ووهان، ومع ذلك قضي عليها في 15 ثانية، عن طريق مطهرات اليدين التي تحتوي على الكحول، ولذلك نصح العلماء باستخدام المطهرات، بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر متحور أوميكرون هو السلالة الأكثر انتشارًا حاليا بين غالبية دول العالم، لقدرته على التفشي بشكل واسع، في وقت سريع، مقارنة بالمتحورات السابقة، إلا أنه ما زال أقل خطوة وحدة عما سبقه.