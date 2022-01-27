الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. اعرف منطقتك منهم ولا لأ

تقلبات جوية شهدتها الأنحاء كافة خلال الساعات الماضية، بعد أن دخلت عاصفة «هبة» حدود البلاد صباح أمس الأربعاء، محمّلة برياح وكتل هوائية باردة، أدت إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، صاحبها سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق، كما شهدنا سقوط ثلوج أيضا، ما جعل كثير من المواطنين يتساءلون عن المناطق التي ستشهد سقوط للأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن المناطق المقرر أن تشهد سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، كما حددت ملامح الطقس البارد على جميع المناطق، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، حيث يتكون الصقيع في ساعات الليل المتأخرة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء، وتنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه بعد أن شهدت الكثير من المحافظات سقوط أمطار غزيرة، فيتوقع أن تقل فرص سقوط الأمطار على الأنحاء كافة، لتنحصر وتكون على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى توقعاتها بسقوط أمطار متوسطة اليوم الخميس بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تكون الأمطار خفيفة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% على وسط سيناء وجنوب الوجه البحري.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الجمعة بنسبة تصل إلى 40% على الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتنحصر فرص سقوط الأمطار على الأنحاء كافة يوم السبت، لتعود مرة أخرى وتكون متوسطة يوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتستمر يوم الإثنين أيضا على نفس المناطق، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري.