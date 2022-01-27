طقس البحيرة اليوم: تحسن طفيف وشمس ساطعة جزئيا «صور»

تشهد محافظة البحيرة اليوم تحسنا طفيفا في درجات الحرارة عن أمس وسط سطوع جزئي لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب موجة الطقس السيء أمس حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الخميس، استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

شبورة كثيفة على الطرق السريعة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد شبورة مائية صباحاً على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، فضلاً عن فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في البحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5- 3.5 متر، والرياح السطحية، شمالية غربية، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم، العظمى 15 درجة مئوية وبلغت الصغري 7 درجات مئوية.

طقس غير مستقر

وشهدت البحيرة أمس طقس غير مستقر، حيث وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مختلف المدن والمراكز، كما يجرى ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية لمتابعة أوضاع الطقس السيء أول بأول.

كما شهدت المحافظة انتشارا كاملا لمعدات رفع مياه الأمطار حيث جرى توزيع 1260 معدة على مختلف المدن والمراكز، وانتشار فرق مجابهة الأزمات أيضا لسرعة رفع تراكمات المياه لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، ووجه آمنه بصيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين تحسباً لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة، مشددا على ضرورة متابعة المعديات النهرية والمنازل الأيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.