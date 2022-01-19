العمل بـ«التجلي الأعظم» يتحدى البرد.. المرحلة الأولى تنتهي في أبريل

بالرغم من الأجواء الباردة التي تشهدها مدينة سانت كاترين، إذ تسجل درجات حرارة أقل من الصفر في الشتاء، إلا أن وتيرة العمل مستمرة ولم تتوقف والعاملين في مشروع التجلي الأعظم ينفذون ملحمة لإنهاء المشروعات في الوقت المحدد.

اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين قال في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار المدينة مطلع الأسبوع الجاري عقب انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم للاطلاع على المشروعات ونسب التنفيذ، واستعرضها اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير المشروعات.

أبريل المقبل افتتاح المرحلة الأول

من جانبه، قال المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء قال لـ«الوطن» إن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أعلن قبل ذلك افتتاح المرحلة الأولى من المشروع أبريل المقبل، موضحا أن زيارة الرئيس للمشروع أعطى دفعة قوية للجميع لاستكمال المشروع على الرغم من قسوة الظروف التي يعمل فيها العاملون بالمشروع.

وأضاف أن تكلفة المرحلة الأولي من مشروع التجلي الأعظم تبلغ 4 مليارات جنيه، وتشمل إنشاء 580 وحدة سكنية وسياحية، ومسجدا، وكنيسة، ومدرسة، وسوقا تجارية، وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز، ودفع معدلات العمل، للانتهاء في المواعيد المحددة.

رسالة شكر للعاملين

ووجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر إلي العاملين في مشروع التجلي الأعظم، الذين فضلوا العمل علي إنجاز هذا المشروع القومي دون النظر للحالة الجوية، وقال إن كتيبة العمل التي تنفذ المشروع سوف يجري تكريمها عقب انتهاء المشروع.

وتابع أن عمال مصر دائما يضربون أروع الأمثلة في التضحية والعمل، موضحا أن التطوير يشمل منطقة البيوت البدوية، إنشاء مركزين للخدمات، تطوير منطقة وادى الدير، وإنشاء المنطقة السكنية الجديدة.