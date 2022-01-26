مناطق تقل بها فرص سقوط الأمطار غدا الخميس.. الصغرى 3 تحت الصفر

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، منذ قليل، إن عددا من المحافظات شهدت، اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة صاحبها سقوط حبات البرد؛ وأجواء شديدة البرودة صاحبها تسجيلات منخفضة لدرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه اعتبارا من الغد ستقل فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية فيما تبقى الفرص على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضاف خبراء الهيئة، أن الشبورة المائية تتكون صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، منوهة إلى أنه يتشكل الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ويستمر نشاط الرياح علي مسطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع الامواج.

ونوهت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، أن الساعات المقبلة ستشهد انخفاضًا في حدة التقلبات الجوية، ولكن تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون أقل كثافة مما حدث صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى تبدو فرص سقوط أمطار خفيفة جدًا على هذه المناطق، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية

وأوضحت «شاكر»، في تصريحاتها التلفزيونية، أن سرعة الرياح بدأت تهدأ على أنحاء الجمهورية كافة، وكذلك بدأت الملاحة البحرية تعود إلى طبيعتها على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، أكدت وكيل مركز الاستشعار أنها ستستمر في الانخفاض بشكل كبير، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 5 أو 6 درجات مئوية، وتصل إلى 3 درجات مئوية على شمال الصعيد، وعلى وسط سيناء سوف تصل إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وهذا يعني أن هذه الليلة شديدة البرودة على أنحاء الجمهورية كافة.