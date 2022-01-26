محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في التعامل مع تداعيات الأمطار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نقاط تمركز رجال الوحدات المحلية بالمحلة وطنطا وكفر الزيات بالتنسيق ما بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة تداعيات الأمطار.

محافظ الغربية يرفع حالة الطوارىء ويباشر أعمال رفع تراكمات المياه

كما أهاب محافظ الغربية المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، مطالبا السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

تعطل جزئي لحركة النقل والموصلات

كما أصيبت حركة النقل والمواصلات بتعطل جزئي بسبب شيوع الضباب والغيوم وصعوبة الرؤية لقائدي المركبات والسيارات والدراجات المختلفة، بكافة الطرق المطلة على ضفاف نهر النيل ومياه الترع والأراضي الزراعية الواصلة بين مراكز "طنطا _ المحلة" و" بسيون _كفرالزيات" و"السنطة _ زفتي " و" سمنود _ المحلة " و"زفتى _ سمنود" و"كفرالزيات- طنطا" و"قطور _ طنطا".

الدفع بلجان لتسيير الحركة المرورية

وشهدت محاور الطرق الرئيسية والفرعية انتشار طواقم أمنية مرورية ثابتة ومتحركة وبكافة مراكز محافظة، لتأمين أرواح وحياة المواطنين والتأكد من سلامة الجميع أثناء موجة الطقس السيىء والصقيع والأحوال المناخية المتقلبة.

كما رفع ديوان محافظة الغربية حالة الطوارىء والتأهب القصوي للتأمين أرواح وحياة المواطنين، من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارىء بدواوين المجالس والمديريات لتلقي استغاثات المواطنين خلال موجة الطقس السيىء والصقيع.

ووجه محافظ الغربية رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية استمرار التنسيق الكامل مع مسئولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات، لحل أي أزمات محتملة خلال موجة الطقس السيىء.

تخصيص 494 معدة وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار

وأفاد مسؤولون داخل ديوان محافظة الغربية عن تخصيص 494 معدة وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار، فضلا عن الدفع بفرق لجان فنية للتأكد من صيانة بالوعات الصرف بكافة الأنفاق الرئيسية والشوارع العمومية بالمحافظة.